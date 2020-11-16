فى واقعة إجبار طفلة على شرب سجائر.. النيابة العامة تحقق فى بلاغ الطفولة والأمومة

قالت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن واقعة إجبار طفلة على تدخين السجائر المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو مدته 50 ثانية تعود احداثها للخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، حيث ورد الي خط نجدة الطفل 16000 البلاغ رقم 16682 من أحد الأشخاص يفيد بمضمون بمضمون الفيديو، وأن هذه الطفلة لا يوجد بينها وبين الشاب الذي كانت جالسة على رجله في الفيديو أي صلة.

وأكدت السنباطي أنه في ضوء ما تشكله هذه الواقعة من انتهاك لحقوق الطفلة و اساءة وسوء معاملة وتعريض أمنها وسلامتها وأخلاقها وحياتها للخطر فضلا عن تعرضها للعنف والإيذاء والاستغلال قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب المسشار النائب العام للتحقيق في الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الطفلة واخراجها من حالة الضرر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

وأشارت إلى أن الواقعة تم إحالتها الي المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الاسماعيلية وتباشر نيابة العرب و الضواحي والجنوب الجزئية ببورسعيد تحقيقاتها في المحضر المقيد برقم 3347 لسنة 2020 إداري الضواحي.