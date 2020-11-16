القوى العاملة تحذر المواطنين من النصب على مواقع التواصل بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

حذرت وزارة القوى العاملة من بعض أساليب النصب التي يدبرها بعض الأشخاص بخصوص صرف منحة العمالة غير المنتظمة ، فضلًا عن الأخبار المغلوطة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت الوزارة القوى العاملة عن تلقيها شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية من أحد المواطنين يعرض من خلالها تعرضه للنصب من أحد الأشخاص قام بالاتصال به هاتفيا ويدعي أنه من وزارة القوى العاملة علي -خلاف الحقيقة- وطلب منه تحويل رصيد على أرقام هاتف مختلفة بمبلغ 3340 جنيها لاستكمال عملية الصرف له وتسليمه المبالغ التي لم يقم بصرفها من المنحة.
وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء أي من هذه الادعاءات وأساليب النصب، وأي بيانات تنشر على الصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، مشيرةً إلى أن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg ، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة .
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