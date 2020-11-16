لمواجهة قرار المحافظ.. نقابة الأطباء تستعين بنقيب المحامين في أزمة عيادات بورسعيد |صور

استقبل نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الإثنين، الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء، والدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء – عضو مجلس الشيوخ، وبحثا أوجه التعاون بين النقابتين العريقتين.

وتناول اللقاء القرار الصادر من محافظ بورسعيد بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكني إلى إداري مقابل ما يزيد عن 1000 جنيه للمتر رغم كونهم مسجلين لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن عدادات المرافق المختلفة الموصلة إليهم تجاري.

ونصح نقيب المحامين، بالطعن على القرار الصادر أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبد النعيم بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونا.