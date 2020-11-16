بالتعاون بين التعليم والكنيسة الأرثوذكسية.. مسابقة جديدة للثقافة المسيحية

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للمعلمين والموجهين من المسيحيين، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن هذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى العام الدراسي الماضي.

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وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني تبنى بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فكرة المسابقة، وهي تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثي بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن.

ويقود مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم المسئول عن المسابقة الدكتور محمود فؤاد بمتابعة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، بينما يتولى الدكتور عبد الله حنا الإشراف العام على المسابقة.

كان الدكتور منير حنا أنيس رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قد افتتح اليوم الاثنين توسعات جديدة بالمدرسة الأسقفية بمنوف وذلك بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ومحمد موسى نائب محافظة المنوفية.