أوباميانج ينتقد الكاف بعد احتجاز بعثة منتخب بلاده (صور)

أعرب الجابوني الدولي "بيير إيميريك أوباميانج" – لاعب أرسنال الإنجليزي – عن استيائه لما حدث مع بعثة المنتخب الأانجولي في مطار بانجول الدولي في دولة جامبيا.

وانتقد أوباميانج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشدة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا لن يثبط عزيمتنا ولكن "كاف" بحاجة إلى أن يعرفوا أن عليهم تحمل هذه المسؤوليات".

وأضاف لاعب آرسنال: "في عام 2020، نريد أن تنمو أفريقيا وهذه ليست الطريقة التي سنصل بها".

ووصلت بعثة المنتخب الجابوني، إلى دولة جامبيا أمس، وذلك لمواجهة المنتخب الجامبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.