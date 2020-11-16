وزير التنمية المحلية: نسعى للانضمام إلى أفضل 30 دولة في التنمية ومكافحة الفساد.. ونعمل على تطوير مهارات العاملين

قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، إن التوجهات الإصلاحية الجذرية، تسعى إلى تحقيق رؤية التنمية المستدامة لمصر، والتي تطمح إلى أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة في العالم وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وأشار وزير التنمية المحلية، خلال حديثه فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تحت عنوان "الاستثمار المسؤول بوابة التعافي والعبور بالأزمات"، إلى أن المسئولية المجتمعية هي الإطار الشامل، الذي يمكن من خلاله أن نعظم جهود كافة الفاعلين، ونتشارك في تنفيذ حزم من التدخلات المتكاملة يمكنها أن تنقل مصر إلى المستقبل الذي نصبو جميعًا إليه.

وأكد "شعراوي" أن الملتقى يتلاقى مع توجه الدولة نحو تعزيز المسئولية المجتمعية بوصفها أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه يدعم توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة في الإصلاح المؤسسي الذي يرتكز على المواطن، من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية، وإعادة بناء الإنسان المصري وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

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