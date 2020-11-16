الصحة العالمية تكشف آخر تطورات الحالة الوبائية في مصر

أكدت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، أن الحالة الوبائية في مصر بدأت تتخذ الإتجاه التصاعدي، حيث إزداد عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة القليلة الماضية.
وأوضحت طلعت خلال لقاءها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر 2" اليوم الإثنين، أن ذلك هو ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية والمصرية، بسبب دخول فصل الشتاء وتدهور الجهاز المناعي والتنفسي.
وأشارت المستشار الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن ارتفاع حالات المصابين بفيروس كورونا في أوروبا وإقليم البحر المتوسط هو أمر طبيبعي جِدًّا، وكان متوقعًا، ولذلك طالبت منظمة الصحة العالمية بالتزام جميع دول العالم بالإجراءات الصحية.
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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.
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