وزير التعليم: 1 ديسمبر هو موعد إطلاق منصة الوزارة للدروس الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إطلاق منصتها الإلكترونية للطلاب، والتي تقدم خدمة الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستعد خلال الأيام المقبلة لإطلاق مكتبة للدروس الإلكترونية، مؤكدًا على أن هذا يأتي بالإضافة إلى مجموعات التقوية المتواجدة على الأرض بالفعل، مشيرا في تصريحات له، إلى أن هذا يأتي في إطار استعدادت الوزارة للقرار الأصعب بغلق المدارس، والذي لا يمكن اتخاذه إلا من قبل الدولة بأجهزتها وليس الوزارة.

ولفت طارق شوقي، إلى أن الوزارة تعاملت على أسوء السيناريوهات لتفادي المخاطر، مؤكدا أن على المنصة الجديدة التي سيتم إطلاقها للدروس الإلكترونية عبر خاصية الفيديو،سيتم افتتاحها 1 ديسمبر.

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وأكد الوزير على أنه في الوقت الحالي فإنه متاح للطلاب أن يسألوا المعلم ويتناقشون معه، فضلًا عن مجموعات التقوية الموجودة على الأرض بالفعل.

