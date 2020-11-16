ارتفاع مؤشر السوق العام بالبورصة الكويتية

انتهت تعاملات البورصة الكويتية بارتفاع مؤشر السوق العام "9ر13" نقطة ليبلغ مستوى "29ر5444" نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 %، كما تم تداول كمية أسهم بلغت 2ر180 مليون سهم تمت عبر 13850 صفقة نقدية بقيمة 4ر55 مليون دينار كويتي. فيما شهدت البروصة الكويتية انخفاضًا في مؤشر السوق الرئيسي 9ر0 نقطة ليبلغ مستوى 38ر4316 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر78 مليون سهم تمت عبر 2987 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 ملايين دينار. إقرأ أيضًا.. لا جديد .. انتهاء مباحثات اختيار حكومة ليبية جديدة بالفشل

في سياق متصل، شهدت ارتفاعًا في مؤشر السوق الأول 15ر21 نقطة ليبلغ مستوى 36ر6013 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر101 مليون سهم تمت عبر 10863 صفقة بقيمة 8ر50 مليون دينار.

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