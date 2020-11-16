الإمارات تسجل 1209 حالة كورونا جديدة خلال أخر 24 ساعة

أعلنت الإمارات تسجيل 1209 حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات، و680 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، خلال بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 151.554 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 534 حالة وفاة.

إقرأ أيضًا.. وزير التعليم: 1 ديسمبر هو موعد إطلاق منصة الوزارة للدروس الإلكترونية



وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 143.932 حالة.