التركيبة السياسية لنتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.. مستقبل وطن في المقدمة



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة الجولة الأولي من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أمس الأحد، وذلك بحسم 41 مقعد من أصل 141 مقعد فردي، علي أن تجري الإعادة علي 100 مقعد فردي، في الوقت الذي تم حسم 142 مقعد قائمة وذلك للقائمة الوطنية من أجل مصر.



تحيا مصر يستعرض التركيبة السياسية للمقاعد الفردية التى تم حسمها، وأيضا للمقاعد التى تجري عليها جولة الإعادة، حيث لمقاعد الحسم فاز حزب مستقبل وطن بـ34 مقعد، والمستقلين بـ4مقاعد، وحزب الشعب الجمهوري مقعدين، وحزب الوفد بمقعد واحد، ليكون إجمالي المقاعد التى تم حسمها من الجولة الأولي للمرحلة الثانية 41 مقعد.

جولة الإعادة



بجولة الإعادة المنتظر في ديسمبر المقبل للمرحلة الثانية، يخوضها حزب مستقبل وطن، بـ69 مرشح ويخوضها المستقلين بـ101، ويخوضها حزب الشعب الجمهوري بـ10 مرشحين، وحزب الوفد بـ6مرشحين، وحزب مصر الحديثة 2مرشحين، وحزب حماة الوطن، بـ3مرشحين، وحزب المحافظين بـ1 مرشح، وحزب المؤتمر بـ3مرشحين، وحزب التجمع بـ1مرشح، وحزب الحركة الوطنية بـ2مرشحين وحزب الحرية1 مرشح، وحزب المصري الديمقراطي 1مرشح، ليكون إجمالي المرشحين 200 مرشح للمنافسة علي 100 مقعد من المقاعد المتبقية بالمرحلة الثانية علي مستوي 13 محافظة.

