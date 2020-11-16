لا جديد .. انتهاء مباحثات اختيار حكومة ليبية جديدة بالفشل

نقلت وكالة الأنباء السعودية، تفاصيل عن تأجيل المباحاثات بشأن مستقبل ليبيا مساء أمس في تونس دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل.
وأوضحت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل، مضيفة أنه لا يمكن حل عشرة أعوام من الصراع في أسبوع واحد، أن المندوبين سيستأنفون المحادثات عبر الانترنت خلال الأيام المقبلة لبحث دور السلطة التنفيذية وسيبحث المندوبون أيضا مسألة الأساس الدستوري للانتخابات.
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وكان المشاركون الخمسة والسبعون الذين اختارتهم الأمم المتحدة للاجتماع في تونس على مدار الأيام الماضية اتفقوا بالفعل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر من العام المقبل، لكن المحادثات انتهت دون أي اتفاق على سلطة تنفيذية موحدة قالت وليامز إنها ضرورية للوصول إلى الانتخابات.
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