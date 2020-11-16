أحمد أبو الغيط: الاقتصادات العربية تشهد انفصالاً بين التعليم وسوق العمل

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مجالات الاقتصاد الرقمي تعد من القطاعات الواعدة القادرة على توليد الثروات واستيعاب العمالة، خاصة في الشركات الناشئة التي تتبنى الرقمنة والتطبيقات التكنولوجية المختلفة ولكن المنافسة في هذه المجالات تحتاج إلى نوع معين من العمالة الماهرة المدربة وهنا تكمن الحلقة المهمة بين التعليم والتوظيف وهي حلقة لا زالت للأسف تعاني ضمورا، بل وغيابا في بعض الأحيان، في الكثير من الاقتصادات العربية التي تشهد انفصالاً بين مجالات التعليم وسوق العمل.

وأضاف أبو الغيط، خلال مشاركته في معرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط"، أن التحول الكبير في بنية الاقتصاد العالمي ستكون له تبعات ممتدة اجتماعية وسياسية وثقافية وسينعكس على طبيعة العمل نفسه التي ستشهد تغيرات غير مسبوقة وكلها اتجاهات تحتم على مجتمعاتنا العربية تركيز الجهد والتمويل والاستثمار بصورة استثنائية على التحول الرقمي من أجل سد الفجوة الرقمية في أسرع وقتٍ ممكن.