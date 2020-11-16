وزير التعليم يكشف عن النظام الجديد لدفع المصروفات المدرسية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مستجدات أزمة أولياء الأمور، وأصحاب المدارس الخاصة حول المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن حرص الكثير من الصحفيين على السبق الصحفي؛ يضع الوزارة في مواقف محرجة، ويثير البلبلة للوزارة أكثر من إفادتها.

وأوضح وزير التعليم، أن هناك منظومة كاملة للتعامل مع مصروفات الدراسة عمومًا، لجميع المدارس التي تحصل مصروفات، سواء رسمية أم خاصة أو دولية، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع ضوابط لتعامل الطرفين مع بعضهما، وماذا يحدث حال إخلال أحدهما بالمسئولية؛ لتنظيم تلك العملية، منعًا للمشاكل وتكرار الأزمات، وهذا سيخرج أول 10 أيام من يناير 2021.

اقرأ أيضا: وزير التعليم: "قرار تعطيل الدراسة للدولة وليس للوزارة"



من ناحية أخرى، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، أن الوزارة تستعد خلال الأيام المقبلة لإطلاق مكتبة للدروس الإلكترونية، مؤكدًا على أن هذا يأتي بالإضافة إلى مجموعات التقوية المتواجدة على الأرض بالفعل، مشيرا في تصريحات له، إلى أن هذا يأتي في إطار استعدادت الوزارة للقرار الأصعب بغلق المدارس، والذي لا يمكن اتخاذه إلا من قبل الدولة بأجهزتها وليس الوزارة.