رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم

استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم .
وقدمت الوزيرة التهاني لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بتوليه رئاسه المجلس.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدداً من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور.
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