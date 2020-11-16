رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم



استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم .



وقدمت الوزيرة التهاني لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بتوليه رئاسه المجلس.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدداً من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور.

وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ورئيس البرلمان على عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة «عبد الرازق» بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ .