وزير التعليم: السبق الصحفي يضع الوزارة في حرج ويشعل أزمة المصروفات بين ولي الأمر وأصحاب المدارس

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حرص الكثير من الصحفيين على السبق الصحفي، يضع الوزارة في مواقف محرجة، ويثير أزمة بين أولياء الأمور، وأصحاب المدارس الخاصة حول المصروفات الدراسية.

وأشار وزير التعليم، خلال تصريحات له إلى أنه لا بد من وجود "كود إعلامي" لمنع تداول المستندات الخاصة بالوزارة في وسائل الإعلام، قبل الإعلان عنها، لافتا إلى أن الأمر كان فيه إشارة إلى أن الوزارة تعمل على مصلحة أولياء الأمور والطلاب، وكذلك أصحاب المدراس الخاصة المحترمين.

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واستنكر "شوقي"، تسريب البيان، والذي أثار بلبلة، مؤكدًا أن أهم ملامح المنطومة الجديدة التي يتم وضعها لمصروفات المدارس الخاصة، تتلخص في "توقيع عقود رسمية ببنود جديدة، ودراسة موقف رواتب معلمي التعليم الخاص، وحساب بنكي للمدارس يتم من خلاله تسديد المصروفات"، عن الإعلان عن مصروفات العام الدراسي قبل العام، حتى لا يكون الأمر مفاجئا لأولياء الأمور، وقواعد واضحة وضوح الشمس، بحيث لا يتم زيادة مصروفات غير مكتوبة في العقد".

