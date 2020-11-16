وزيرة الهجرة: المصريين بالخارج مدركين أهمية ودور مجلس الشيوخ "فيديو "

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، علي أهمية ودور مجلس الشيوخ، الذي يدركه جميع المصريين في الخارج، وكان ذلك ظاهر جليًا في متابعته لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال غرفة عملية وزارة الهجرة بشأن الانتخابات.

وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ورئيس البرلمان على عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة «عبد الرازق» بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ .



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