البيئة: لن نقيم مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تضر بمواردها

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول إقامة مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب فى الإضرار بمواردها الطبيعية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة البيئة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقامة أى مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب فى الإضرار بمواردها الطبيعية، مُوضحةً أن ما تم طرحه من مشروعات هى أنشطة تنمية بيئية متكاملة داخل بعض المحميات الطبيعية المركزية، وهى "دجلة والغابة المتحجرة ومحميات الفيوم"، وفقا لاشتراطات بيئية محددة تتناسب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للمحميات، ودون التسبب فى أى أضرار بيئية لها، وذلك طبقا للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، والذى يعطى الحق بممارسة أنشطة محددة داخل المحميات، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كل محمياتها الطبيعية وحمايتها من التدمير أو التلوث.



وفى سياق متصل، أكدت الوزارة أن كل أنشطة التنمية البيئية تهدف إلى حماية البيئة وذات طابع خدمى للزوار، وتستهدف توفير الأمان والسلامة لهم وتوعيتهم بالموارد الطبيعية وسبل التعامل معه، كما تهدف إلى الارتقاء بجودة زيارتهم للمحميات وبما يتفق مع أحكام قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، والذى يعطى الحق بممارسة النشاط داخل المحميات.

وناشدت "البيئة" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة "eeaa.gov.eg".