إنفوجراف.. خطوات عمل توكيل عبر بوابة مصر الرقمية

ويستعرض موقع "دوت الخليج" خطوات تحرير توكيل عام رسمى إلكترونيًا، عبر موقع "بوابة مصر الرقمية" التابع لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا والعدل. ويستهدف الموقع تقديم أكثر من 70 خدمة حكومية، فى 4 وزارات، وهى المرور، والتموين، والتوثيق، والمحاكم.

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