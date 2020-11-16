وزيرة الهجرة: مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة فى الحياة السياسية المصرية

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، بوزارة الهجرة، مؤكدا أنها قامت بدور كبير فى الفترة الماضية لخدمة كل أبناء مصر فى الخارج. وعبرت وزيرة الهجرة، عن سعادتها بوعى المصريين فى الخارج، وحرصهم على المشاركة فى ممارسة حقهم الدستورى. وقالت إن مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة جدا للحياة السياسية المصرية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون بين الوزارة والمجلس فى الفترة المقبلة.

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