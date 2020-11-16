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صور.. نيفين جامع تشارك فى مؤتمر ومعرض سيمليس الشرق الأوسط 2020 بالإمارات

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مريم يوسف 2020-11-16 13:12 0 تبليغ

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شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمى "سيمليس الشرق الأوسط 2020" المنعقد بمركز دبى التجارى العالمى، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبد الله بن طوق المرى وزير الاقتصاد الإماراتى، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين بالمنطقة.

جاء ذلك بدعوة من الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتى.

معرض سيمليس الشرق الأوسط 2020


وقالت نيفين جامع إن المؤتمر فى دورته الحالية يمثل أهمية كبيرة إذ يتناول أحدث التقنيات والتحديات فى مجال الثورة الرقمية وذلك من خلال 8 محاور رئيسية هى "التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين".

معرض سيمليس الشرق الأوسط 2020


ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هذا المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، خصوصا فى ظل ما يشهده العالم حاليا من انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليه من توجه المشروعات والأعمال إلى التحول الرقمى لمواكبة التغييرات الجديدة إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة حتمية لبقاء المشروعات والصناعات وخصوصا الصغيرة.

معرض سيمليس الشرق الأوسط 2020


كما أجرت جامع فى ختام اليوم الأول من المؤتمر جولة تفقدية فى معرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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