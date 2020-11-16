صور.. نيفين جامع تشارك فى مؤتمر ومعرض سيمليس الشرق الأوسط 2020 بالإمارات

شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمى "سيمليس الشرق الأوسط 2020" المنعقد بمركز دبى التجارى العالمى، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبد الله بن طوق المرى وزير الاقتصاد الإماراتى، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين بالمنطقة.





جاء ذلك بدعوة من الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتى.

وقالت نيفين جامع إن المؤتمر فى دورته الحالية يمثل أهمية كبيرة إذ يتناول أحدث التقنيات والتحديات فى مجال الثورة الرقمية وذلك من خلال 8 محاور رئيسية هى "التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين".

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هذا المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، خصوصا فى ظل ما يشهده العالم حاليا من انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليه من توجه المشروعات والأعمال إلى التحول الرقمى لمواكبة التغييرات الجديدة إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة حتمية لبقاء المشروعات والصناعات وخصوصا الصغيرة.

كما أجرت جامع فى ختام اليوم الأول من المؤتمر جولة تفقدية فى معرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمى.

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