فاركو للأدوية: توطين صناعة لقاح كورونا فى مصر وتصديره لإفريقيا

أكد الدكتور شيرين حلمي الرئيس التنفيذي لـ فاركو للأدوية في تصريحات له، أن الشركة تعمل من أجل مصر وإفريقيا، مشيرا إلى توطين صناعة لقاح كورونا فى مصر وتصديره لإفريقيا، متابعا أن القارة الأفريقية تبدأ فورا في توطين صناعة الدواء والقيام بالأبحاث لمعالجة الأمراض التي تصيب شعوبها، وأن 70% من الأدوية المستخدمة في القارة مستوردة بما يعني إهدار الكثير من العملة الصعبة.
وأشار الدكتور حلمى إلى أنه فى إطار خطة الشركة التوسعية في أفريقيا، فإن هناك اتفاقات مع بعض الدول الأفريقية ومنها بوروندي ومالي وتنزانيا ونيجيريا لإنشاء مصانع لتصنيع الأدوية بها، موضحا أن ذلك سوف يتم على 3 مراحل تتمثل في ترانزيت لمدة عام ونصف ثم تغليف عام ونصف ثم تصنيع كامل داخل الدولة.
وأوضح الدكتور حلمى أن الشركة بصدد تنفيذ المرحلة الأولى لأول مصنع للدواء في مدغشقر والبالغ تعداد سكانها 28 مليون نسمة، لافتا إلى ان شركته تعمل كناقل للخبرات وكذلك تجهيز الملفات.
ويضيف الرئيس التنفيذى لفاركو أن مصانع الشركة البالغة 7 مصانع حاليا المتواجدة في برج العرب بالقرب من الجامعة المصرية اليابانية، يمكن أن توفر مركزا لتدريب الخبراء الأفارقة فى مجال صناعة الدواء في ظل المنحة الدراسية لنحو 150 أفريقيا بالجامعة.
جدير بالذكر أن شركة فاركو للأدوية حققت نجاحات في تصنيع أدوية لعلاج مرضي فيروس سي في مصر، وعلاج نحو 4 ملايين من إجمالي 7 ملايين مريض حول العالم مجتمعة، بما فيها شعوب القارة الإفريقية، كما أنشأت أول مصنع للصناعة الدوائية يسهم في صناعة الخامات الدوائية محليا بالعاشر من رمضان بتكلفة مليار و600 ألف جنيه.
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