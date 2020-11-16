الجامعة العربية: فيروس كورونا أظهر ثغرات صحية عالمية

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن فيروس كورونا المستجد تسببت في حدوث ازمة صحية عالمية أظهرت الكثير من الثغرات على مستويات كثيرة وخاصة فيما يخص السياسات الصحية والسياسات الاجتماعية التي تقع ضمنها السياسات السكانية، مما يتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتعديل السياسات والبرامج لمواجهة الأزمة الحالية وأي أزمات أخرى محتملة.

وشددت "أبو غزالة"، خلال أعمال الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للمجلس العربى للسكان الذى عقد اليوم بمقر الجامعة العربية، على أهمية تعزيز دور المجلس العربي للسكان والتنمية في وضع السيناريوهات المحتملة لتفشي الوباء وآثاره على السكان من مختلف فئاتهم وإعطاء المشورة لصانعي القرار لوضع السياسات والبرامج التي من شأنها عدم السماح للجائحة أن تعطل مسار التقدم الذي أحرزته الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما أكدت أن الاجتماع سيخرج بعدد من التوصيات التي سترفع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية لإقراره.

وعقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة السياسات السكانية، الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية.

ناقش الاجتماع عدد من المواضيع الهامة وفي مقدمتها: (1) الاستراتيجية العربية للتخطيط السكاني، (2) تداعيات جائحة فيروس كورونا، (3) تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الجيدة في مجال السكان والتنمية، (4) المشاركة في الدورة 54 للجنة السكان والتنمية في الامم المتحدة، (5) مؤشر السكان والتنمية، (5) تحديد نقاط اتصال بالدول العربية.