رئيس المحامين العرب يخاطب الأمين العام بشأن اجتماع شرم الشيخ في ديسمبر.. مستند

خاطب رجائي عطية نقيب محامي مصر – رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، الأمين العام للاتحاد ناصر الكريوين، بشأن انعقاد المكتب الدائم بمدينة السلام -شرم الشيخ- في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020.

وفيما يلى نص الخطاب:

السيد الأستاذ/ ناصر الكريوين

الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

تحية الحق والعروبة والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني أن أكرر ما سبق أن أبلغناه لسيادتكم وجميع السادة الأساتذة النقباء العرب، والأمناء العامين المساعدين، والأعضاء المنضمين، والأعضاء الأصليين باتحاد المحامين العرب، بموافقة نقابة جمهورية مصر العربية على استضافة انعقاد المكتب الدائم بمدينة السلام -شرم الشيخ- في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020، وذلك لترتيب الإجراءات مع النقابات خاصة وأن هناك انتخابات بنقابات المغرب في نهاية نوفمبر 2020، ونحو تجديد مقاعد نقابة مصر التي تنتهي مددهم في ديسمبر القدم.

على أن تتولى دعوة الأمانة العامة للاتحاد للانعقاد بالقاهرة قبل الاجتماع بأسبوع على الأكثر لتحديد جدول الأعمال الذي سوف يعرض على المكتب الدائم، واختيار شعار الدورة.

على أن نوافى بتأكيدكم للموعد المتفق عليه خلال أسبوعين على الأكثر من الآن، لإمكان إعداد كافة الترتيبات اللازمة لهذا الانعقاد.