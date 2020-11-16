سيامة دياكون جديد للخدمة بإيبارشية السويس

صلى نيافة الأنبا بموا أسقف السويس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بحي الصباح بمدينة السويس، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم في تصريح له اليوم إنه تم خلال صلوات القداس الإلهي سيامة الخادم ريمون جندي في درجة دياكون (شماس كامل) باسم دياكون مينا، وذلك للخدمة كشماس مكرس بالإيبارشية.

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كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للمعلمين والموجهين من المسيحيين، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

وأكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى العام الدراسي الماضي.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني تبنى بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فكرة المسابقة، وهي تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثي بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن.