نبيلة مكرم تستعرض أنشطة وزارة الهجرة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في افتتاح الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر في نسخته العاشرة المنعقدة تحت عنوان "الاستثمار المسؤول بوابة التعافي والعبور بالأزمات"، وذلك بحضور وزيري القوى العاملة والشباب والرياضة، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بالعمل التنموي ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، في كلمتها، أن استراتيجية مصر 2030 تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة والذي يعكس بحق اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري المقيم بالخارج وضرورة حمايته ورعاية مصالحه.

وقالت: "انطلاقا من هذا كان لابد من أن تتعاون وزارة الهجرة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة الـ 17".

واستعرضت وزيرة الهجرة بعض أنشطة الوزارة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تمثلت في الشراكات التي قامت بها الوزارة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتطرقت إلى الحديث عن أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بملف شباب مصر في الخارج واستدامة التواصل معهم.

ولفتت إلى تنظيم ملتقيات أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس من المصريين المهاجرين للتعرف على تحديات الدولة ولقاء الوزراء والمسئولين وكذلك مشاركتهم في مبادرة "عينيك في عنينا" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، ثم نجاح برنامج الملتقى الأول لمبادرة "شباب مصر الدارسين بالخارج" الذي اختتم أعماله مؤخرًا وزيارة هؤلاء الشباب إلى حي الأسمرات بصحبة وزير الشباب والرياضة، ثم الإطلاق الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري" ودخولها حيز التنفيذ وتنظيم معسكرات للأطفال المصريين بالخارج عبر تطبيق "زووم" تفعيلا للمبادرة بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص وهي شركة "ويل سبرينج"، وذلك لتعليمهم لغتهم العربية واللهجة المصرية وربطهم بثقافتهم وهويتهم لأننا نواجه تحدي طمس الهوية العربية والمصرية.

كما لفتت الوزيرة إلى تعاون وزارة الهجرة مع وزارة القوى العاملة في مجال رعاية العمالة المصرية بالخارج وحماية حقوقهم، خاصة أن الشريحة الأكبر متواجدة في دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية، وتطرقت إلى الحديث عن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر الخير، فيما يتعلق بشحن الجثامين.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم دور الوزارة في مشروعات تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة وزارة الهجرة في منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، مؤكدة على التعاون والتنسيق الكبير فيها مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، إيمانًا بأهمية تدريب وتأهيل الشباب وفقا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية.

وذكرت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتولى إعداد وتنظيم سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، لربط عقولنا المهاجرة بأرض الوطن، والتي نظمت الوزارة منها حتى الآن خمس نسخ، وجارٍ الإعداد للنسخة السادسة تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، بالتعاون مع عدة وزارات وجهات معنية.

وقالت إن الهدف منها هو ضمان استدامة التواصل مع الخبراء المصريين بالخارج، ومستثمريها لربطهم بخطط التنمية المستدامة التي تعكف عليها الدولة، علاوة على الاهتمام بالمرأة المصرية المهاجرة والتواصل معها، لدورها في خدمة مجتمعها بالداخل من خلال إرسال دعم ومساعدات إلى مستشفيات الناس و57357 وأبو الريش وغيرها.

ولفتت الوزيرة إلى نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع أزمة انتشار جائحة كورونا بمرونة فائقة وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لتجاوز الأزمة، معربة عن تمنياتها بأن يحفظ الله مصر من الوباء.

وفيما يتعلق بمبادرة "مساندة صغار الصيادين" التي أطلقها محمد سعفان وزير القوى العاملة –خلال كلمته بالملتقى- أعلنت السفيرة نبيلة مكرم دعم وزارة الهجرة للمبادرة من خلال التواصل مع أحد المستثمرين المصريين المقيم باليونان ومتخصص في مجال الصيد وتجارة الأسماك لمساندة المبارة.

واختتمت فعاليات الافتتاح بتكريم اسم الخبير الاقتصادي الراحل "محسن عادل" الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، ثم التقاط صورة جماعية للسادة الوزارء.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر يهدف إلى تبادل الخبرات وعقد شراكات فعالة تحقق نمو مستدام وفقًا لرؤية مصر 2030، كما يأتي في ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تضمن مستقبل أفضل وترتقي بحياة المواطن المصرى على جميع المستويات وتجعله ينعم بحياة كريمة.