ستيف جوبز.. "طباخ السم مش بيدوقه"

ستيف جوبز معلم التكنولوجيا تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تفجرت مفاجأة حول أطفاله الذي حرص أن يكونوا في مأمن بعيدًا عن إبتكاراته التكنولوجية.

يبدو أن ستيف جوبز المؤسس المشارك لشركة Apple، قد وضع قيودًا على منزله في كل مرة تهدد التكنولوجيا بالوصول إلى منزله.

ستيف جوبز



ستيف جوبز حرص أن ينشأ أطفاله بطريقة باتت غير موجودة إلا قلة قليلة، وعلى الرغم من كونه المبدع الأول في عالم التكنولوجيا، إلا أنه كان لديه نظرة أخرى مع أطفاله.

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ربما أقنع ستيف جوبز عددًا لا يحصى من العملاء بتجربة منتجاته كل يوم، لكنه أبقى ابتكاراته التكنولوجية على مسافة آمنة من أطفاله.

منع ستيف جوبز أطفاله من استخدام أجهزة iPad و iPhone، وكما وصف الصحفي نيك بيلتون في مقال في الصحيفة الأمريكية، فقد كشف من خلال مقابلة سابقة مع جوبز، أن أطفاله ليس لديهم اتصال بالتكنولوجيا.