تامر حسني يوجه رسالة لـ بسمة بوسيل بعد إعلان إنفصالهما

خرج الفنان تامر حسني، ليعاتب زوجته بسمة بوسيل بعد إعلانها إنفصالهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

كتب تامر عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "انستجرام" :"بسمة حببتي للاسف انتي مفكرتيش كويس و سلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كان تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي الي عرفتيني عليها وحبيبتني بيها، أزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة".

وتابع: "المهم انا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك انتي حبيبتي وام ولادي .. انا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير..ليه لما اي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا طب حتي يكلمه الاول ايه علاقة الناس بعلاقة شخصية بين اتنين ممكن تتحل في التليفون او في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة اصلا".

وأضاف تامر حسني: "ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة عشان كدا للاسف انتي عرفى ان في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتهلصي من فكرة انك تسمعيهم".

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واستطرد حديثه قائلًا: "ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا وفغلا انا بشكر كل الناس والفنانين اللس سعوا في الخير لينا.. متهورة بس بحبك".