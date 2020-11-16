وظائف بنك مصر الجديدة .. الشروط ورابط التقديم

يقدم تحيا مصر تفاصيل وظائف بنك مصر الجديدة المتاحة خلال شهر نوفمبر 2020 حيث يهتم الكثير من الشباب بالتقديم في وظائف بنك مصر ويبحثون عن شروط وظائف بنك مصر ورابط التقديم حيث آن أخر موعد للتسجيل هو 19 نوفمبر الجاري.
وظيفة تلر
هو مسئول عن تقديم وإتمام جميع المهام المصرفية المتنوعة من سحب، إيداع، استبدال عملات وتحويل، إضافة إلى القيام بمراجعة الخزينة الخاصة به والتحقق من أرصدة النقدية من عملات مختلفة، والمحافظة على مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
وظيفة مسئول خدمة عملاء
تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء بمستوى عال من الجودة والكفاءة، وفقا لمعايير تقديم الخدمات المعتمدة بالبنك، ويعتبر الخبير المصرفي لخدمات البنك داخل الفرع ومسئول رئيسي عن توطيد العلاقات مع العملاء، ويعمل على تنشيط وزيادة المبيعات.
وظيفة إخصائي تمويل
وظائف بنك مصر .. مسئول عن منتجات المشروعات المتناهية الصغر، من حيث الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد وتحقيق المستهدفات ومتابعة سداد الأقساط وضمان جودة المحفظة.
وظيفة مسئول المبيعات
يتولى تسويق وبيع كافة منتجات وخدمات البنك المختلفة من قروض وودائع ومنتجات استثمارية للعملاء الجدد، وتقييم احتياجات العملاء وبيع المنتجات والخدمات وفقا لتلك الاحتياجات من خلال اجراء الزيارات البيعية وتنفيذ ايه مبادرات بيعية طبقا لخطة البيع الموضوعة.
المؤهلات المطلوبة في وظائف بنك مصر
- خريجي إحدى الجامعات أو اكاديمية السادات أو الاكاديمية البحرية و المعهد الكندي العالي.
- الحاصلين على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، إدارة اعمال، اقتصاد، احصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، تمويل واستثمار، التأمين، العلوم الاكتوارية، العلوم السياسية، الموارد البشرية، أسواق ومنشئات مالية تسويق، وإدارة.
والجدير بالذكر أن يمكن التقديم على وظائف بنك مصر من هنــــــــــــــــــــا
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- أن يكون المتقدم حاصل تقدير عام جيد علي الأقل.
- أن لا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عاما.
- أن يكون المتقدم من دفعات 2016 حتى 2020.
- إجادة حزمة البرامج المكتبية “MS Office”.
- إجادة مهارات التواصل الفعال.
- أن يكون مقيم إقامة دائمة بالوادى الجديد من واقع بطاقة الرقم القومي.
- ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر.
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