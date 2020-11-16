وظائف بنك مصر الجديدة .. الشروط ورابط التقديم

يقدم تحيا مصر تفاصيل وظائف بنك مصر الجديدة المتاحة خلال شهر نوفمبر 2020 حيث يهتم الكثير من الشباب بالتقديم في وظائف بنك مصر ويبحثون عن شروط وظائف بنك مصر ورابط التقديم حيث آن أخر موعد للتسجيل هو 19 نوفمبر الجاري.

وظيفة تلر

هو مسئول عن تقديم وإتمام جميع المهام المصرفية المتنوعة من سحب، إيداع، استبدال عملات وتحويل، إضافة إلى القيام بمراجعة الخزينة الخاصة به والتحقق من أرصدة النقدية من عملات مختلفة، والمحافظة على مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء.



وظيفة مسئول خدمة عملاء



تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء بمستوى عال من الجودة والكفاءة، وفقا لمعايير تقديم الخدمات المعتمدة بالبنك، ويعتبر الخبير المصرفي لخدمات البنك داخل الفرع ومسئول رئيسي عن توطيد العلاقات مع العملاء، ويعمل على تنشيط وزيادة المبيعات.