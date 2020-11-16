صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2020 صرف المعاشات وعدم توقف الصرف بسبب كروت ميزة

الدمام - رهف القحطاني - موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2020، الحكومة تؤكد استمرار صرف المعاشات وعدم توقف الصرف بسبب كروت ميزة، بعد التأخير الذي شهده الأشخاص المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي هذا الشهر تداول بعد زوار ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ان السبب وراء هذا التأخير هو اتجاه الدولة لتسليم المعاشات بكروت ميزة الالكترونية الجديدة لكونها ستكون وسيلة الدفع الالكتروني والتي يتم التعامل بها خلال الفترات المقبلة بشكل مستمر إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت ان هذا الكلام ليس له أساس من الصحة وانه سوف يتم صرف المعاشات في وقتها.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

واستكملت وزارة التضامن الاجتماعي تصريحها بخصوص تأخر اصدار المعاشات حتى الان بسبب مراجعة طلبات المتقدمين للحصول على هذا المعاش، وأنه سيتم البدء في ضخ المعاشات للمستفيدين خلال ساعات، أما بخصوص ما ورد في تحويل الدفع إلى كروت ميزة الالكترونية فتأتي تلك الخطوة ضمن سياسات الدولة لتطبيق الشمول المالي، والتي تضمن للعميل التوفير في أمور كثيرة وكذلك سهولة التعامل في عمليات البيع والشراء وكذلك توفير أي خصومات مالية ورفع الأعباء عن المواطن، وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين في تحري كافة الشائعات قبل التصديق بها، وأن أي تصريح يصدر من الوزارة سيعلن عنه على موقع الوزارة الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أما عن الخطوات المفترض ان تتبع لمعرفة حالة الطلب المقدم من المواطنين من قبول أو رفض، فيتم من خلال زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا والقيام باختيار معاش تكافل وكرامة وإدخال الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب والنقر على استعلام ليتضح امامك حالة الطلب.