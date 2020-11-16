“برسالة SMS” أستعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة شهر نوفمبر 2020 وموعد الصرف

الدمام - رهف القحطاني - برسالة SMS تتعرفون على صرف المنحة، و الأستعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة الخاصة بشهر نوفمبر الجاري لعام 2020، كما وسننشر لكم موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة من أجل الحصول على مبلغ الـ500 جنيه من وزارة القوى العاملة المصرية لجميع المواطنين المسجلين في منحة العمالة الغير منتظمة والمستحقين للمنحة خلال هذا العام.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020

يمكنكم الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة والخاصة بشهر نوفمبر الجاري من العام الميلادي 2020 الحالي، من خلال رسالة SMS رسالة نصية يتم إرسالها من قبل المواطن المتقدم للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة من هاتفه المحمول إلى رقم 2030، تحتوي الرسالة على الرقم القومي للمواطن العامل في مهن العمالة الغير منتظمة، وحينها ينتظر المواطن رسالة الرد من نفس الرقم رقم 2030، تحتوي بالرد على رسالته بالرقم القومي، في حالة الإستحقاق ستحتوي الرسالة على موعد صرف مبلغ الـ500 جنيه منحة الوزارة وكذلك عنوان مكتب البريد الخاص بصرف المنحة، أو ستحتوي على رسالة تفيد بأن هذا الرقم القومي غير مستحق في المنحة.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

كثرت عمليات البحث في الأونة الأخيرة بشأن التعرف على موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من قبل وزارة القوى العاملة المصرية، على شبكة الإنترنت ومحركات البحث وبالأخص محرك البحث جوجل، وقد أشارت التقارير بأن الموعد المحدد لصرف المنحة سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، وانه من المنتظر أن يتم صرف المنحة خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري من العام الميلادي 2020 الحالي، وأن يجري الآن العمال على تجهيز الكشوفات الخاصة بأسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة لصرف منحة شهر نوفمبر 2020، في الساعات القليلة القادمة.

تبدأ اليوم الاثنين الموافق ١٦ من نوفمبر لعام 2020، صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة من وزارة القوى العاملة المصرية لصرف منحة ال ٥٠٠ جنيه للعمالة المؤقتة، والآن يمكنك الاستعلام عن استحقاق المنحة من خلال رسالة نصية على رقم ٢٠٣٠.