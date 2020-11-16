Now استعلام موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020 منحة الـ500 جنيه الدفعة الرابعة رابط موقع وزارة القوى العاملة برقم البطاقة

الدمام - رهف القحطاني - استعلام موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة، أعلنت مصادر مسئولة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020 منحة الـ500 جنيه الدفعة الرابعة عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بات من المؤكد أن صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 يبدأ خلال ساعات قليلة من الآن، وذلك بعد أن انتهت وزارة القوى العاملة من فرز وتدقيق كافة الطلبات المقدمة من المواطنين الفقراء للحصول على منحة الـ500 جنيه دفعة شهر نوفمبر في اطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل تفاقم أزمة كورونا الحالية.

استعلام موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

فيما يتزايد البحث عن استعلام موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 خلال الفترة الماضية بشكل مكثف، حيث كان قد تم صرف ثلاثة دفعات من منحة الـ500 جنيه خلال الشهور الماضية بإجمالي مبلغ 1500 جنيه لكل مواطن ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وبعد ذلك توقف الصرف، إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستئناف صرف منحة العمالة حتى شهر ديسمبر القادم للعمال الذين لا يوجد لديهم دخل ثابت ويعملون بنظام اليومية.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020

حيث سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020 حتى نهاية العام الجاري تخفيفا على المواطنين محدودي الدخل والفقراء الذين وقع عليهم الضرر أثر أزمة كورونا من أجل اعانتهم على تلبية اجتياجاتهم اليومية، وبعد الانتهاء من عمليات فرز الطلبات المقدمة صرحت وزارة القوى العاملة أن موعد صرف منحة الـ500 جنيه سيكون يوم 16 نوفمبر الجاري، حيث سيتم إرسال رسائل نصية إلى الهاتف المحمول للمقبولين في المنحة من رقم:”2030″ لاخطارهم بموعد الصرف من خلال التوجه لأي مكتب بريد بالبطاقة الشخصية لصرف المبلغ من خلال الفيزا التي أتاحتها وزارة المالية للأشخاص المستحقين للمنحة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

ويمكنك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة على شبكة الانترنت، ومن ثم إدخال الرقم القومي للمستفيد بشكل كامل “مكون من 14 رقم” من اليسار إلى اليمين، ثم اضغط على كلمة “استعلام”، ليظهر اسم الشخص إذا كان من المستحقين للمنحة.

من المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 عبر عدد من مكاتب البريد، وكانت وزارة القوى العاملة قد حذرت من بعض أساليب النصب التى يديرها بعض الأشخاص بخصوص صرف منحة العمالة غير المنتظمة.