الدمام - رهف القحطاني - خطوات الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة القيام بفتح موقع وزارة القوى العاملة.

النقر على منحة العمالة الغير منتظمة.

يختار المواطن الاستعلام عن موعد صرف منحة نوفمبر.

تسجيل الرقم القومي للمواطن.

النقر على عرض النتائج فيظهر موعد صرف المنحة. شروط وضوابط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة لابد من أن يكون المتقدم لتلك المنحة يحمل الجنسية المصرية.

أن يكون الشخص المتقدم للمنحة مقيما في مصر منذ بداية التقديم على منحة 500 جنيه وحتى وقت استلامها.

لابد وان يكون المواطن قام بالتسجيل المسبق في منحة العمالة الغير منتظمة.

لابد وان يكون المواطن مسجلا في التأمينات الاجتماعية. طريقة التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة فتح الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة.

القيام بتسجيل جميع البيانات المطلوبة.

يقوم المواطن بتسجيل اسمه رباعيا.

تسجيل المحافظة المقيم بها. وكانت الوزارة قد قامت بصرف ثلاثة دفعات من المنحة خلال الأشهر الماضية قبل أن تعود وتقرر استكمال صرف عدة دفعات أخرى بداية من الدفعة الرابعة التي تصرف خلال الشهر الجاري وذلك من خلال مكاتب البريد المنتشرة حول العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترقب كبير قبل صرف منحة العمالة الغير منتظمة في الدفعة الرابعة من خلال وزارة القوى العاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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