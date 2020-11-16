صور- العربية للتصنيع والتموين تتعاونان لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الإثنين، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والوفد المرافق من قيادات الوزارة.





وتم خلال الزيارة توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التموين، لتدبير كل احتياجات وزارة التموين وفقا لمعايير الجودة العالمية، تعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.

وأشاد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمنا دور الهيئة فى تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية، باعتبارها صرح من التقدم العلمى الصناعى، لافتا إلى خبراتها التكنولوجية والبشرية التى تمكنها من إنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة فى التنفيذ وتسليمها فى التوقيتات المحددة.

وأضاف المصيلحى ‏أن هناك إهتمام من القيادة السياسية لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف بيئيا، وعلى الفور قامت وزارة التموين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ ذلك، مع قيام وزارة التموين بحصر كامل للمخابز البلدية التى سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية بحيث تشمل المرحلة الاولى تحويل 6525 مخبزا لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل اخرى تمكنا من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون أيضا مع العربية للتصنيع وفقا للمواصفات العالمية للجودة، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين أتاحت قروض ميسرة ونظم متعددة للتيسير على اصحاب المخابز للإسراع باستخدام الغاز الطبيعى فى المخابز البلدية بديلا عن السولار، مطمئنا أصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح المشروع بتقديم كل التسهيلات اللازمة.

وأشار إلى أنه فى ضوء بروتوكول التعاون المبرم اليوم مع الهيئة العربية للتصنيع ستقوم الهيئة بتصنيع الولاعات الغازية للمخابز التى ستعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، إذ أن هناك 30 ألف مخبز بلدى مدعم والمخابز التى تعمل بالغاز الطبيعى تبلغ نسبتها من 10- 20%؜ فقط من إجمالى باقى المخابز، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة إلى 2-3 ولاعة غازية.

وولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا تشمل كل الأطراف المعنية بتنفيذ هذا المشروع وسيكون بها ممثلى وزارة التموين والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد الفريق التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية، موضحا أنه تم الاتفاق على المشاركة مع وزارة التموين فى كل المشروعات التنموية، بالاستفادة من المواد والمعدات التى تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر التراس أنه أتفق على توفير وتركيب الولاعات الغازية من إنتاج العربية للتصنيع والتى تعمل بالغاز الطبيعى للمخابز البلدية التى سيتم تحويلها من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وتحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".