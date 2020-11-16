مستشار الرئيس: ليس فى مصلحة أحد إخفاء الأرقام الحقيقية لانتشار كورونا

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ووزير الصحة والسكان الأسبق بالجهد الذى بذلته المستشفيات الجامعية عامة والمستشفى الجامعى بجامعة الفيوم خصوصا فى علاج حالات مرضى فيروس كورونا وذلك لما تتمتع به من إمكانات طبية وفنية عالية الكفاءة.





وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن العبء الأكبر فى مواجهة جائحة فيروس كورونا يقع على أفراد الطاقم الطبى الذى تعرض الكثير منهم للعدوى والوفاة.

وأكد عوض تاج الدين أنه ليس فى مصلحة أحد إخفاء الأرقام الحقيقية عن انتشار وباء عالمى مثل كورونا، لأن الأرقام مرتبطة بالوفيات، وهذا سيظهر فى النسب الخاصة بالأعداد الحقيقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اجتماعا مع عمداء كليات القطاع الطبى بالجامعة، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، والدكتورة منى حت عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم ومستشارى رئيس جامعة الفيوم وعدد من السادة عمداء الكليات.

وأشار الدكتور أحمد جابر شديد أن المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم تشهد تطورا مستمرا سواء من حيث المستشفيات والأقسام الجديدة أو على مستوى الكليات الجديدة والتى أضيف إليها موخراً كلية العلاج الطبيعى التى ستدخل الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن مستشفى العزل بالمستشفى الجامعى تتسع لـ120 سريرا مجهزا على أعلى مستوى طيب وصحى.

كما أشاد الدكتور أحمد الأنصارى بالتعاون المستمر والدائم بين جامعة الفيوم والمحافظة، والذى يهدف إلى تحقيق مصالح المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.