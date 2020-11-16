37 مجموعة من سلسلة الفكر المستنير هدية أوقاف أسوان لمديرية التعليم

أهدت وزارة الأوقاف، مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، مجموعة من سلسلة كتب الفكر المستنير، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين العقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون بين وزارات الأوقاف، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى.





وقال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة فى تصريح له اليوم الإثنين، إنه تم زيارة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإهدائها سلسلة كتب الفكر المستنير والتى تضم 37 مجموعة سيتم توزيعها على المدارس فى الإدارات التعليمية المختلفة. وأشار إلى أن السلسلة الفكرية التى تم إهداؤها تحت شعار "رؤية" للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة، وتشتمل كل مجموعة 20 كتابًا، سيتم توزيعها على مكتبات المدارس "الابتدائية، والإعدادية، والثانوية". ومن جانبها، أصدرت مديرية التربية والتعليم بأسوان، بيانا اليوم الاثنين، وجهت خلاله الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على هذه اللفتة الكريمة، متمنيا أن يكون لها أثرها الطيب فى عقول الطلاب والمعلمين.

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