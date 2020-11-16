أمين عام الشيوخ: عرض اللائحة الداخلية للمجلس فى جلسة 29 نوفمبر

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة فى اجتماعها المقبل، قائلاً: "فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض على الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفًا يوم 29 نوفمبر".
وشدد عتمان على عدم وجود أى تضارب فيما بين اختصاصات مجلسى الشيوخ والنواب، بل بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
ولفت إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز فى الحياة النيابية، إذ إن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عده، مؤكدًا أن رأى المجلس سيكون محل اعتبار لاسيما وأنه مؤسسة دستورية انشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح فى هذا الشأن، إذ ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، ما يعنى أن رأى هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كل الجهات المختصة فى الدولة.
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