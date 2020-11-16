صور.. أساتذة كلية الدعوة يثمنون جهود وزير الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أحمد حسين عميد كلية الدعوة بالقاهرة، والدكتور أحمد ربيع يوسف عميد الكلية الأسبق، والدكتور صابر أحمد طه وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور محمد عبد الدايم الجندى وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عادل عبد الخالق رئيس قسم الثقافة الإسلامية اليوم الإثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





وثمن الحضور خلال اللقاء جهود وزير الأوقاف فى النهوض بالدعوة وتجديد الخطاب الدينى، والانتشار الواسع لإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التى تهتم بنشر الوعى الصحيح لكل القضايا المعاصرة، وقدموا الشكر له على ترشيح الدكتور أحمد ربيع للتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفال الوزارة بذكرى المولد النبوى الشريف 1442هـ، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالعمل الدعوى وقضايا بناء الوعى.

وأهدى وزير الأوقاف، الأساتذة مجموعات من سلسة "رؤية" للفكر المستنير التى تصدرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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