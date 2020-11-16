عودة مدارس الأحد بكنيسة العذراء مريم بمسطرد

وقال أبو الخير، فى بيان له اليوم الإثنين، موجهًا حديثه للآباء والأبناء: "صدرت شائعات كثيرة عن وجود كورونا فى الكنيسة بمسطرد، والحقيقة أنه أصيب 3 أفراد فقط، واحدة منهم من مخالطتها للجماهير فى عملها، وأدركت ذلك سريعًا وعزلت نفسها عن الجميع، ولم تتسبب فى عدوى أى أحد سواء مكان عملها أو فى الكنيسة".

وأضاف: "الثانى والثالث أصيبا فى فرح، وعزلا نفسهما ولم يتسببا فى عدوى أى أحد، ومع ذلك قمنا بعمل فحص طبى للغالبية العظمى من أبناء مدارس الأحد والخدام والكهنة، وكثير من أفراد الشعب قاموا بإجراء نفس الفحوصات الطبية، وكانت نتيجة جميع الفحوصات سلبية".

وتابع: "ومن ثم لا يوجد فرد واحد فى الكنيسة أو أفرادها مصاب بكورونا، إذ تقرر بعد موافقة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، عودة نشاط مدارس الأحد ابتداء من يوم الجمعة المقبلة 20 /11 /2020، مثل بقية أنشطة الكنيسة التى لم تتوقف مطلقًا".