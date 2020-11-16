مودرنا الأمريكية تعلن فعالية لقاحها ضد كورونا بنسبة 94.5%

أعلنت شركة مودرنا الأمريكية، اليوم الاثنين، فعالية لقاح كورونا بنسبة 94.5%، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.
وأعلنت شركة مودرنا الأمريكية أنها بصدد اعلان نتائج أول بيانات التحليل المؤقتة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح تجريبي لفيروس كورونا في الأيام المقبلة خاصة بعد ان أكملت استحقاق الحالة للتحليل المؤقت الأول من دراسة كورونا للمرحلة الثالثة والتي ستوضح ما إذا كان لقاحها المرشح فعالًا ضد الفيروس من عدمه.
ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يتم تطوير لقاح موديرنا، مثل لقاح فايزر، باستخدام تقنية mRNA يتوقع الخبراء أن لقاح mRNA الذى تنتجه شركة لمودرنا ، mRNA-1273 ، سيكون أيضًا فعالًا للغاية ضد فيروس كورونا.
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