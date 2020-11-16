محققا تقدما واضحا.. ماذا تعنى القيمة العادلة لسهم طلعت مصطفى ؟

كما أظهرت تحقيق صافي ربح غير مجمع بلغ 471.139 مليون جنيه، مقابل صافي ربح مستقل بلغ 309.797 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.
وتمتلك المجموعة مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى وفوريزونز الاقصر كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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