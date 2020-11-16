وجهت فاطمة السيد، إحدى المستفيدات من مبادرة النائب محمد أبو العينين بشأن التكفل بدفع جدية التصالح في مخالفات البناء لـ 5000 أسرة بالجيزة،، الشكر لأبو العينين على المبادرة، مؤكدةً أن المبادرة جاءت في توقيت كان يصعب عليها أن تدفع هذا المبلغ، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها.
وقالت فاطمة السيد، إحدى سكان الحوامدية، إنها تفاجأت بالمبادرة، التي علمت بها من خلال الصفحة الشخصية للنائب محمد أبو العينين، على فيس بوك، واعتقدت في البداية أنها مجرد دعايا من أجل الانتخابات الانتخابات، مضيفة: "لكنني فوجئت بقبول طلبي، رغم أنني لست من دائرة النائب محمد أبو العينين".
وتابعت: "هذا الموقف جعلني أشعر أن أبو النائب محمد أبو العينين يتاجر مع ربنا، وأفضل شئ التجارة مع الله، واتأكدت من ده، باعتباره مش هيستفيد مني في حاجه، لأني مليش صوت في الدائرة بتاعته".
وأشادت باستقبال مؤسسة أبو العينين لها وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحدى المستفيدات من مبادرة التصالح في مخالفات البناء: أبو العينين يتاجر مع الله.. ولا ينتظر منّا مقابل لأنني لست في دائرته الانتخ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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