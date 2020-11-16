إحدى المستفيدات من مبادرة التصالح في مخالفات البناء: أبو العينين يتاجر مع الله.. ولا ينتظر منّا مقابل لأنني لست في دائرته الانتخ...

وجهت فاطمة السيد، إحدى المستفيدات من مبادرة النائب محمد أبو العينين بشأن التكفل بدفع جدية التصالح في مخالفات البناء لـ 5000 أسرة بالجيزة،، الشكر لأبو العينين على المبادرة، مؤكدةً أن المبادرة جاءت في توقيت كان يصعب عليها أن تدفع هذا المبلغ، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها.

وقالت فاطمة السيد، إحدى سكان الحوامدية، إنها تفاجأت بالمبادرة، التي علمت بها من خلال الصفحة الشخصية للنائب محمد أبو العينين، على فيس بوك، واعتقدت في البداية أنها مجرد دعايا من أجل الانتخابات الانتخابات، مضيفة: "لكنني فوجئت بقبول طلبي، رغم أنني لست من دائرة النائب محمد أبو العينين".

وتابعت: "هذا الموقف جعلني أشعر أن أبو النائب محمد أبو العينين يتاجر مع ربنا، وأفضل شئ التجارة مع الله، واتأكدت من ده، باعتباره مش هيستفيد مني في حاجه، لأني مليش صوت في الدائرة بتاعته".

وأشادت باستقبال مؤسسة أبو العينين لها وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.