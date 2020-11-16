التخطيط تختتم تدريبات برنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين

اختتمت اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، والخاصة بالمعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع، ويستفيد منها ١٦متدرباً، وذلك في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" الذي تقدمه المؤسسة لدولها الأعضاء لدعم برامجها التنموية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، إن برنامج بناء القدرات للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة"، والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسة، يتضمن تنفيذ ثلاث دورات تدريبية يستفيد منها 44 متدربًا، مضيفة أن اضطلاع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بتنفيذ التدريب، ينم عن الثقة الكاملة في قدرة المعهد على تنفيذ تلك المهمة بكفاءة متميزة.

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