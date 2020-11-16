رسميا .. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس مصر

استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الكرة في مصر برئاسة عمرو الجنايني، على المواعيد النهائية للمباريات والأدوار المتبقية لبطولة كأس مصر، وهي: ربع نهائي، ونصف نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.
ويواجه الاهلي فريق أبوقير للأسمدة، في يوم 21 نوفمبر، الذي سيشهد أيضا مباراة الزمالك ضد نادي مصر، وذلك في إطار منافسات دور ربع النهائي من البطولة.
وأعلن الاتحاد أيضا عن إقامة نصف النهائي يوم 1 ديسمبر، على أن يقام الدور النهائي يوم 5 ديسمبر.
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وكان الأهلي قد صعد لهذا الدور على حساب المنصورة، بينما صعد الزمالك على حساب سموحة.
وعلى الجانب الآخر، فجماهير الكرة في انتظار مواجهة تاريخية بين الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام يوم 27 نوفمبر الحالي.
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