تحيا مصر ينشر تفاصيل مشروع القضاء على السمنة ورفع لياقة طلاب المدارس

أطلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية ابتدائي، وإعدادي، وثانوي، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، ويهدف المشروع إلى تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية، واكتساب القوام الجيد والقضاء على السمنة، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تهتم بأبنائها الطلاب في كافة الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، بالإضافة إلى الجوانب المعرفية والعلمية، لذا فقد تضمنت أهداف المشروع رفع معدلات الكفاءة البدنية والصحية والثقافية لأبنائنا الطلاب وضمان ممارسة جادة وممتعة ومشوقة لحصص التربية الرياضية بالمدارس، ونشر الثقافة الرياضية والصحية بما ينعكس إيجابيًا على نمو الطلاب وشئون حياتهم.

وأضاف شوقي، أن المشروع يتطرق إلى تفعيل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية وتنمية الروح الرياضية في نفوس الطلاب بالإضافة إلى اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيًا ودعمهم وتشجيعهم لتمثيل مصر في محتلف المحافل الرياضية إقليميًا وعالميًا.

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