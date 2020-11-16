شهد المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، احتفالية سفارة كازاخستان لتكريم المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمنحه ونائبه المستشار عادل عمر شريف، ميداليتين بمناسبة مرور 25 عامًا على إصدار دستور كازاخستان.





وأعرب السفير خيرت لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، عن أمله أن تسهم هذه الجائزة فى مواصلة تعزيز تعاون الهيئات القضائية بالبلدين، ضمن تعاون شامل دعم أواصره زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لكازاخستان عام 2016. كما شهد الاحتفالية حضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والسفير أسامة بن أحمد نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حسن عبداللطيف مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للتعاون الدولى، والمستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، وطارق كامل بدر مساعد أمين عام مجلس الوزراء للعلاقات الحكومية، وطارق الوسيمى مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، والسفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ولفيف من كبار الشخصيات العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور رجال القضاء.. سفارة كازاخستان تكرم رئيس المحكمة الدستورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.