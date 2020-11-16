وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم الإثنين، أن الدورات تتضمن: 1- وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل. 2 - مخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل. 3 - أخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل. 4 - آلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها. وأشارت الأوقاف إلى أنها ستعلن لاحقا عن مواعيد هذه الدورات على مستوى الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: دورات تثقيفية للعاملين عن الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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