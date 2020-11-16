صور.. الأوقاف تهدى مئات من رؤية للفكر المستنير لمديريات التعليم

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم الإثنين، إنها أهدت مئات من مجموعات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لمديريات التربية والتعليم بـ"الإسماعيلية، وأسوان، ودمياط، والإسكندرية، وأسيوط" بواقع 37 مجموعة من مجموعات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، ليتم توجيهها إلى موجه عام المكتبات لتوزيعها بنسبة 7 مجموعات لمكتبات المدارس الابتدائية، و14 مجموعة لمكتبات المدارس الإعدادية، و8 مجموعات لمكتبات المدارس الثانوية، و8 مجموعات لمكتبات المدارس الثانوية الفنية.



وقال البيان إن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أشاد بتجربة الوزارتين تحت رعاية وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى التعاون لمكافحة الفكر المتطرف، معربا عن أمله فى أن يكون لها أثرها الطيب فى عقول الطلاب والمعلمين.