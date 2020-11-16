صور.. محافظ الجيزة: ضخ أكثر من مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق والمحاور

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم ضخ أكثر من مليار جنيه حتى الآن لرفع كفاءة عدد من المحاور المرورية بالمحافظة وشملت محور المريوطية والمنصورية ومحمد أنور السادات "ترسا"، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ خطه الدولة نحو القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير المخططة وتحسين الرؤية البصرية للطرق والمحاور.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ الجيزة اليوم الإثنين، بأعضاء مجلس الشيوخ 2020 المنتخبين عن المحافظة فى لقائهم الأول بالقيادات التنفيذية لتنسيق أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين.

وقدم المحافظ التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد، متمنيا لهم التوفيق فى خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أهمية توحيد جهود الجهازين التنفيذى والشعبى بوصفهما يمثلان جناحى التنمية بالمحافظة.



واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، عددا من الملفات المهمة بالقطاعات الحيوية كالصحة، والطرق والتعليم والنظافة، كما تم مناقشة ملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإزالة المخالفات وملف التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على دور أٔعضاء مجلس الشيوخ فى تحفيز المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.

وقال راشد إن المحافظة حققت ارتفاعاً فى عدد طلبات التصالح التى تم تلقيها من المواطنين والتى بلغت 155 ألف طلب وتحصيل مليار و250 ألف جنيه حتى الآن، مضيفا أنه جار وضع الاشتراطات البنائية الجديدة بالتنسيق مع عدد من الجهات لتنظيم العمران خلال المرحلة المقبلة.



وتطرق المحافظ إلى عدد من الرؤى التى تم تنفيذها على مدار عامين والتى شملت ضخ 12 مليار جنيه بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيل خدمات الصرف الصحى إلى 30% من القرى المحرومة بالمراكز والمدن، بجانب دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة بأكثر من ألفى فصل دراسى جديد لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس.

ونوه بأنه يجرى إعادة تأهيل الصروح الطبية القديمة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين لحين انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحى الشامل.



وفى نهاية اللقاء، أثنى نواب مجلس الشيوخ على مبادرة المحافظة بالالتقاء بهم، مشيدين بعدد من القرارات التى اتخذتها المحافظة لخدمة المواطنين.