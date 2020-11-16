صحة الشرقية: فحص أكثر من 1.9 مليون مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوى وعلاج الأمراض غير السارية، مستمرة بالعمل على مدار الساعة بالمحافظة، لوصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين بالمحافظة.





وأوضح مسعود أن الفرق الطبية حتى الآن قدمت خدماتها وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 1.9 مليون مواطن ومواطنة بمحافظة الشرقية، وبدعم من الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة قدمت خدماتها لمليون و916 ألف و528 مواطنا بالمحافظة بالمبادرة الرئاسية، والتى تهدف إلى المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما المسجلين بقاعدة بيانات "100 مليون صحة" ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وإرتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دورى، بالإضافة إلى الكشف المبكر للإعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكرى، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

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